Calciomercato Juve: Perin ai saluti? Può arrivare il pupillo di Nedved. Il secondo portiere bianconero vicino al trasferimento alla Roma

In casa Juventus è sempre più concreto lo scenario di la possibile cessione di Mattia Perin in estate. Il portiere ex Genoa sarebbe indirizzato verso la Roma. Come scrive TMW alla Continassa si sarebbe giù individuato il possibile sostituto.

Trattasi di Jiri Pavlenka, nazionale ceco classe 1992, estremo difensore del Werder Brema particolarmente apprezzato dal connazionale Pavel Nedved.