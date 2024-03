Calciomercato Juve, su Raspadori c'è un'altra diretta concorrente

Calciomercato Juve, Raspadori nel mirino dei bianconeri, ma occhio ad una rivale che potrebbe deviare tale pista di mercato

Giacomo Raspadori, con la sua versatilità e velocità, si distingue nel panorama degli attaccanti italiani. Ha bisogno di una possibilità, una grande voglia di rilancio in Serie A, e la prossima destinazione potrebbe essere molto chiara.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo talento ha attirato l’interesse di club come Inter e Juve, che hanno avviato le prime trattative per assicurarsi il suo ingaggio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.