Calciomercato Juve: il club vuole tenere in rosa Cambiaso nonostante le richieste di prestito

Forze fresche in arrivo sulle fasce per la formazione di Allegri. La Juventus ha definito la trattativa con il Genoa per Andrea Cambiaso. Per la chiusura definitiva manca solo il sì di Dragusin, atteso al rientro dalle vacanze.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Cambiaso potrebbe essere alla Juventus. Sebbene ci siano tante richieste per il prestito, tra cui quella della Salernitana, il terzino dovrebbe rimanere in rosa.