Juventus e Real Madrid a caccia di obiettivi comuni: in caso di addio di Miralem Pjanic per la Spagna, bianconeri interessati a Casemiro. Nel mucchio sui due fronti pure altri nomi

Sono tanti gli snodi sull’asse Madrid-Torino che potrebbero esserci in estate. Juventus e Real Madrid sono a caccia di fatto più o meno degli stessi profili e non è dunque esclusa la possibilità di affari in comune. Uno di questi, a sorpresa, rivela stamane Tuttosport, riguardarebbe Casemiro: il centrocampista brasiliano del Real potrebbe essere uno degli obiettivi bianconeri in caso di addio di Miralem Pjanic, giocatore come noto nel mirino proprio del club spagnolo. La Juve puntava fino a quache settimana fa anche Isco e James Rodriguez: il primo, col ritorno sulla panchina delle Merengues di Zinedine Zidane, però difficilmente si muoverà, mentre sul secondo, reduce dal prestito biennale al Bayern Monaco, ci sono ancora dubbi relativi al prezzo e alle condizioni fisiche.

Il grande sogno juventino per il centrocampo resta il ritorno di Paul Pogba: il francese del Manchester United è però, guarda caso, molto vicino anche al Real. L’alternativa è allora il connazionale Adrien Rabiot, che potrebbe arrivare a Torino a parametro zero dal Paris Saint-Germain strappato alla concorrenza del Barcellona. Possibile infine che la Juve decida di investire un po’ anche in difesa: Ruben Dias (Benfica) resta uno dei nomi in mano insieme a quelli gà paventati da settimane (da Kostas Manolas a Stefan Savic, passando per Matthijs de Ligt e Jerome Boateng). In attacco fari ancora puntati su Federico Chiesa.