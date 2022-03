Calciomercato, Rudiger Juve: nuove indiscrezioni

Rudiger Juve, nuova indiscrezione: così è arrivata l’accelerata decisiva per il difensore in scadenza col Chelsea

La Juve è molto vicina a Rudiger. Il difensore del Chelsea, tuttavia, era ad un passo dal rinnovo coi Blues ma ci sono stati dei cambi di programma.

Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, il centrale tedesco avrebbe cambiato idea nel momento in cui sono state inflitte le sanzioni ad Abramovich a causa della guerra in Ucraina. Il Chelsea, infatti, non può fare mercato nè rinnovare contratti ai suoi giocatori. Da qui l’accelerata della Juventus che sfida Bayern, Psg e Real.