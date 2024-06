Calciomercato Juventus, SCENARIO CLAMOROSO per il futuro di Chiesa: può finire in uno scambio. Cosa sta succedendo

Il futuro di Chiesa alla Juventus è sempre più in bilico. Il numero 7 bianconero ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e, fino ad ora, non si sono registrati passi concreti per il rinnovo del contratto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’esterno italiano potrebbe diventare la chiave per sbloccare l’affare Greenwood. Non è da escludere, infatti, un possibile scambio tra la Juventus e il Manchester United.