Calciomercato Juventus, David APRE ai bianconeri

Il calciomercato Juventus mette nel mirino David del Lille per migliorare ulteriormente il reparto offensivo

Il calciomercato Juventus vuole portarsi avanti. Il contratto i scadenza di Jonathan David fa gola a tantissimi top club tra cui naturalmente i bianconeri, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

Giuntoli non verrà farsi trovare impreparato e le parole del giocatore canadese sono musica per le orecchie del direttore sportivo bianconero «Il mio contratto sta per scadere e sono aperto a tutte le possibilità, non solo alla Premier». Un’apertura decisamente importante anche alla nostra Serie A.