Calciomercato Juventus, il Bologna ha chiesto Sturaro e Kean

Il Bologna, terz’ultimo in classifica, punta a rinforzarsi a gennaio a centrocampo e in attacco: chiesti alla Juventus Sturaro e Kean.

Gennaio si avvicina e diverse società di Serie A iniziano a muoversi per rafforzarsi nel calciomercato di riparazione. Fra queste c’è il Bologna del presidente Joe Saputo e di Pippo Inzaghi, terz’ultimo in classifica, che punta a innesti di qualità per risollevarsi nel 2019 e scongiurare il rischio di una retrocessione in Serie B. Gli emiliani, secondo quanto riporta “Sky Sport”, hanno bussato in casa della Juventus chiedendo alla Vecchia Signora due giocatori: Stefano Sturaro per il centrocampo e Moise Kean per l’attacco.

Per quanto riguarda Sturaro, il giocatore rientrerà a Torino dopo il prestito allo Sporting. L’ex Genoa ha giocato pochissimo con il club portoghese anche a causa di un infortunio, e di fatto non si è mai spostato da Torino per curarsi. Ora il momento del ritorno in campo si avvicina e il Bologna appare una pista concreta. Per quanto riguarda invece il giovane Kean, primo “millennial” a giocare con la Nazionale maggiore dell’Italia, è al momento chiuso alla Juventus, e il passaggio al Bologna gli permetterebbe di dimostrare le sue qualità sul campo con maggiore continuità.

