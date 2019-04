Juventus pronta a dare l’assalto a Nicolò Zaniolo: per il centrocampista della Roma potrebbero non bastare 50 milioni di euro, da valutare tutte le circostanze del caso

La Juventus prova a premere sull’acceleratore per Nicolò Zaniolo: l’intenzione bianconera di chiudere per il centrocampista della Roma in estate resta ferma e, almeno secondo la dirigenza bianconera, le chance di portare a casa il risultato ci sono tutte. A riportare le ultime considerazioni Tuttosport, secondo cui se da una parte per Zaniolo è comunque probabile il rinnovo di contratto con i giallorossi (ingaggio più che triplicato ad oltre 2 milioni di euro netti a stagione), dall’altra non andrebbe però sottostimata l’eventualità che la Roma non si qualifichi alla prossima Champions League. In quel caso per l’ex Primavera dell’Inter, ansioso di misurarsi con i palcoscenici che contano, potrebbero anche aprirsi le porte di una clamorosa cessione con l’intento di fare cassa.

A che prezzo? Tante le variabili di cui tenere conto: dal possibile rinnovo fino al 2024 del giovane centrocampista, appunto, passando per le perdite di una possibile mancata qualificazione alla Champions della Roma, finendo con l’eventualità di un’asta con altre big (dal Real Madrid in poi). La Juventus avrebbe stanziato idealmente per l’acquisto di Zaniolo un budget di almeno 50 milioni di euro, ma il serio rischio è di arrivare a 60 e forse pure qualcosa in più.