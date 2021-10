Calciomercato Juventus, il Newcastle prepara l’offerta a Ramsey

Aaron Ramsey potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio. Il gallese è infatti finito nel mirino del Newcastle

Aaron Ramsey via dalla Juventus già nel mercato di gennaio? Un’ipotesi assai probabile secondo il portale Fichajes.net, che vede il centrocampista gallese di ritorno in Premier League.

Ramsey è alla ricerca di una nuova squadra e la sua avventura a Torino sarebbe agli sgoccioli: probabile per lui a questo punto un ritorno in Inghilterra, dove negli ultimi giorni sarebbe finito nel mirino in particolare del Newcastle. I ‘Magpies’, che recentemente hanno cambiato proprietà, offrirebbero un contratto triennale a Ramsey.