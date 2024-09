Juventus, le parole da Sunderland: «Vi raccontiamo Semedo»

Il calciomercato Juventus ha chiuso nelle ultime ore di mercato il colpo Semedo dal Sunderland per la Next Gen

Uno degli ultimi colpi del calciomercato Juventus, anche se inizialmente riservato alla Next Gen, è quello di Luis Semedo. L’attaccante arriva dal Sunderland ed è un classe 2003: di lui hanno parlato in esclusiva a Juventusnews24.com il giornalista del SunderlandEcho James Copley e il tifoso Robert Newby della pagina Instagram Safc.till.i.d.

Semedo è stato un colpo last minute della Juventus Next Gen. Si aspettava che avrebbe lasciato il Sunderland o non era nei piani del club cederlo?

Copley: «Pensavamo potesse partire ma non alla Juve. Luis aveva bisogno di un prestito e di sperimentare il calcio dei grandi siccome ha giocato molto per la squadra Under21 del Sunderland».

Newby : «Ci aspettavamo che lasciasse il Sunderland ma probabilmente solo in prestito. Il fatto che ci sia anche un’opzione di acquisto per la Juve è un po’ una sorpresa».

Che tipo di giocatore è Semedo? Tanta velocità, tiri potenti e non solo: ci racconti le sue caratteristiche principali e la sua passata stagione al Sunderland.

Copley: «Ha un buon tiro. Ha segnato un gol strepitoso nel pre-campionato ma, a parte questo e alcuni gol fuori stagione lo scorso anno, non abbiamo visto molto da lui. Gli manca la consapevolezza della posizione e in precedenza ha avuto problemi di forma fisica».

Newby: «Semedo è un attaccante forte e un buon finalizzatore. A volte nelle partite gli manca la resistenza o comunque non sempre fa lo sforzo di correre per tutti i 90 minuti».