Calciomercato Juventus, partito l’assalto a Vlahovic: c’è l’ok sull’ingaggio

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno dato il via agli assalti sottotraccia per Dusan Vlahovic. Ci sarebbe già l’ok sull’ingaggio

Nelle ultime settimane i contatti sotterranei tra la Juventus e Vlahovic sono stati molteplici: dopo gli approcci con la società, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore. La manovra di avvicinamento del club degli Agnelli col suo agente Darko Kristic è sempre più decisa. Vlahovic chiede un ingaggio da sei milioni netti, uno stipendio che la Juve sarebbe disposta a concedergli.

Il problema, prosegue La Gazzetta dello Sport, è capire quanto vuole la Fiorentina (60/70 milioni?): Commisso vorrebbe evitare di vederlo alla Juve. L’asta potrebbe innescarsi a gennaio così come a fine stagione: in Italia l’Inter non parrebbe competitiva per i costi dell’operazione, ma Cherubini vuole anticipare i tempi per cogliere in contropiede Tottenham e City a loro volta incastrate nella situazione Kane.

