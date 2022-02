Calciomercato Juventus, Raspadori come sostituto di Dybala? La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano a Raspadori, che potrebbe essere il sostituto di Dybala in caso di addio

Juve in campo questa sera contro il Sassuolo, nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ma l’attenzione dei bianconeri, allo Stadium, sarà anche rivolta in ottica mercato.

In campo ci sarà anche Giacomo Raspadori che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è nella lista dei possibili sostituti di Paulo Dybala, nel caso in cui la Joya non dovesse rinnovare il proprio contratto. Altro possibile colpo dai neroverdi dopo quello della scorsa estate che ha portato Locatelli all’ombra della Mole.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24