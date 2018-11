Il difensore della Juventus Daniele Rugani non sta trovando molto spazio e potrebbe decidere di lasciare il club. La dirigenza bianconera non sarebbe ancora convinta di un’eventuale cessione

Nei giorni scorsi, il padre del difensore della Juventus Daniele Rugani aveva sbottato sui social per il poco utilizzo del giocatore sia in Nazionale sia nel club bianconero. Solo due presenze da titolare e qualche minuto contro il Valencia in Champions League non stanno soddisfacendo il giovane difensore classe 1994 che potrebbe decidere di lasciare Torino a gennaio o durante il prossimo mercato estivo.

Sul giocatore sembra esserci l’interesse della Roma che sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative con la Vecchia Signora per chiudere l’affare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la dirigenza del club bianconero non sarebbe disposta a cedere Rugani. La Juventus aveva già rifiutato in estate un’offerta per il difensore da parte del Chelsea di Sarri e ha già provato a prolungare il suo contratto.