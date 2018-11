La Juventus pensa già a come ingaggiare il prossimo Cristiano Ronaldo: Mbappé e Asensio sono i nomi seguiti da Paratici

La Juventus è pronta a tutto pur di avere in rosa il prossimo Cristiano Ronaldo. Questo è un diktat che arriva direttamente da Agnelli, che ha pronunciato queste parole non molto tempo fa. In questo senso, i nomi che un domani potrebbero rappresentare ciò che è Cr7 attualmente, campione in campo e macchina da soldi al di fuori, sono quelli di Mbappé e Asensio. Per arrivare al talento francese del Psg, i bianconeri sono anche disposti a cedere Mandzukic e Dybala, non prima però di aver incassato una trentina di milioni dal croato e almeno 130-140 dalla Joya. Entrambi i giocatori, però, sono beniamini dei tifosi.

Su Asensio, giocatore del Real Madrid, Paratici segue con attenzione la vicenda: lo spagnolo, infatti, già negli scorsi giorni ha mostrato insofferenza per il progetto dei blancos. Se la situazione rimanesse invariata, il ds bianconero potrebbe tentarlo con una buona offerta: il problema è l’ostracismo del presidente Perez. Per il suo gioiello ha già rifiutato offerta da 150 e 180 milioni.