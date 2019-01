Calciomercato, Juventus: Davinson Sànchez nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione. Possibile offerta 50 milioni di euro

Nel mirino della Juventus, per la prossima stagione, non c’è solo James Rodrìguez ma anche il connazionale colombiano Davinson Sànchez. Sembrerebbe che il club bianconero abbia già mostrato un certo interesse per il difensore centrale del Tottenham così come assicura Don Balòn. La Juve per portare via Sànchez agli inglesi sembrerebbe disposta ad offrire un cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.