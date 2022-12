Calciomercato Lazio: anche Schulz nel mirino per la fascia sinistra?

Calciomercato Lazio: dalla Germania rilanciano un interesse per Schulz del Borussia Dortmund per la corsia di sinistra

La fascia sinistra della Lazio è ancora alla ricerca di un giocatore che possa prenderne stabilmente il controllo, dopo che negli ultimi anni si sono alternate delusioni e sfortune. Lulic e Radu sono rimasti titolari su quella fascia per anni, senza che nessuno riuscisse a togliere loro il posto o che riuscisse a farli rifiatare. In quella zona di campo la Lazio fatica a trovare calciatori affidabili. Al punto che nella rosa attuale non c’è un terzino di piede sinistro. Sarri sta adattando Marusic e Hysaj, ma vorrebbe un giocatore di ruolo.

Il tecnico ha chiesto Parisi dell’Empoli, la società punta Kerkez dell’Az. Ieri la Bild parlava di una trattativa in stato avanzato con la Lazio per il trasferimento a Roma di Nico Schulz dal Borussia Dortmund. Il tedesco classe 1993 potrebbe arrivare in prestito, con i gialloneri che sarebbero pronti a pagare metà dello stipendio. In Germania fa fatica a giocare (0 presenze stagionali) dopo la denuncia dalla compagna che lo accusa di violenza domestica reiterata (sono 7 gli episodi contestati). I tifosi del Borussia hanno chiesto al club di rescindere il contratto con il giocatore. Lo riporta il Corriere della Sera.

