Bastos può lasciare la Lazio: c’è il Levante

Calciomercato Lazio, valigia pronta per Bastos: il centrale difensivo può trasferirsi in Liga, le ultime sul suo futuro

Arrivato nell’estate 2016 dal Rostov, Bastos non è riuscito a trovare grande spazio nella Lazio targata Simone Inzaghi. Dopo un’ottima partenza, con la prestazione contro la Juventus all’esordio che prometteva grandi soddisfazioni, l’angolano è finito ai margini della rosa biancoceleste e può partire già a gennaio.

Appena 5 presenze in Serie A per il classe 1991, che fa gola in Liga: secondo quanto riporta Superdeporte, il nativo di Luanda è finito sul taccuino del Levante. I rossoblu sono sulle tracce anche di Roncaglia, possibile doppio innesto ‘italiano’ per la retroguardia…