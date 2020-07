Calciomercato Lazio, c’è l’offerta a David Silva

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbe fatto pervenire la loro offerta a David Silva

La Lazio è a caccia del colpo di mercato a effetto. Il club biancoceleste avrebbe infatti messo nel mirino David Silva, in procinto di svincolarsi dal Manchester City e quindi acquistabile a zero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe fatto pervenire allo spagnolo un’offerta da circa quattro milioni a stagione per tre anni. Lo spagnolo si sarebbe preso qualche giorno per decidere e per considerare anche le alternative: Valencia, Betis e Al Sadd su tutte.