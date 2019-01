Badelj cerca più spazio: chiesta la cessione alla Lazio

Calciomercato Lazio, Milan Badelj chiede la cessione: il centrocampista croato non ha trovato sufficiente spazio in biancoceleste

Arrivato appena sei mesi fa a costo zero, Milan Badelj potrebbe dare l’addio alla Lazio già in questa finestra di mercato. In scadenza con la Fiorentina, il croato ha scelta la meta biancoceleste per ricominciare ma non ha trovato lo spazio richiesto: appena 11 presenze in Serie A.

Come riporta Il Messaggero, il classe 1989 ha chiesto la cessione al direttore sportivo Igli Tare: Simone Inzaghi non lo ritiene la prima scelta per il centrocampo e l’ex Amburgo è pronto a fare la valigia. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, difficilmente la società capitolina si priverà di lui a stagione in corso…