Lazio, Luis Alberto è finito nel mirino del Siviglia

Sirene di mercato in casa Lazio: il Siviglia ha messo nel mirino Luis Alberto per la prossima estate

Non è più un mistero l’interesse del Siviglia per il giocatore della Lazio. Il capo scout degli andalusi ha ammesso infatti che «il Siviglia è un club molto attivo nell’osservazione e nella ricerca dei giocatori, li seguiamo praticamente tutti. Luis Alberto? Anche lui fa parte dei calciatori sotto osservazione, poi bisogna sempre valutare se le richieste economiche dei club di appartenenza corrispondono con quelle che sono le nostre idee».

Intanto lo stesso giocatore, dati i due giorni di riposo prima del rientro per preparare la partita contro il Milan, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae nella sua bella Siviglia insieme ad Alvaro Torres, suo procuratore, agli altri membri della You First Sport (agenzia che cura i suoi interessi) ed alla compagna. Di che cosa avranno parlato? Se non a gennaio, sicuramente nella sessione estiva di mercato ci sarà un assalto da parte del Siviglia al numero 10 della Lazio. Quale sarà il suo futuro? Vestirà ancora la maglia biancoceleste o inizierà una nuova avventura con il Siviglia?