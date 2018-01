De Vrij, niente Inter: rinnova con la Lazio!

Stefan de Vrij e la Lazio, avanti insieme: il centrale olandese, a sorpresa, è ad un passo dal rinnovo di contratto con i biancocelesti. Sfumano le ipotesi Inter e Juventus

In scadenza 30 giugno 2018 con la Lazio, quello di Stefan de Vrij è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Il centrale difensivo, leader della retroguardia di Simone Inzaghi, è finito nel mirino dei top club europei: dall’Inter alla Juventus, passando per il Barcellona, tutti pronti a cogliere l’opportunità a costo zero.

Una opportunità che potrebbe però sfumare nelle prossime ore secondo quanto riporta Repubblica: de Vrij infatti è ad un passo dal rinnovo con la Lazio. Raggiunta l’intesa tra le parti per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Trovato l’accordo anche per quanto riguarda la clausola rescissoria, fissata sui 27-28 milioni di euro.