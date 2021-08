Orsolini è un nome che resta sempre in orbita Lazio. La trattativa con il Bologna appare però complicata e difficile

Orsolini è uno dei tanti nomi accostati alla Lazio, alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. La trattativa però appare molto complicata e difficile.

Infatti, come riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna preferirebbe trattenere l’esterno offensivo. Il giocatore sarebbe ritenuto intoccabile, almeno per il momento, così come Svanberg. L’unica cessione per fare cassa dovrebbe quindi essere quello di Tomiyasu.