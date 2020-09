Calciomercato Lazio: riparte l’assalto a Kumbulla, i dettagli

Calciomercato Lazio: dopo aver chiuso per l’arrivo di Muriqi, il club biancoceleste tornerà all’assalto di Kumbulla

Dopo aver chiuso finalmente per l’arrivo di Muriqi, la Lazio è pronta a rituffarsi nell’affare Marash Kumbulla. Sembrava definitivamente tramontata e invece nelle ultime ore le parti hanno ricominciato a parlarsi.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport non sarà facile trovare un accordo, anche perché l’offerta che la Lazio fece a fine giugno (16 milioni e il cartellino di Andre Anderson) venne giudicata insufficiente dal club veneto. E sembra che Lotito non sia intenzionato a ritoccarla in maniera significativa. A giocare in favore della Lazio potrebbe però essere il pressing del giocatore sul suo club. Kumbulla aveva dato il suo assenso a un eventuale trasferimento alla Lazio, così come aveva espresso gradimento per l’opzione Inter che pareva più concreta.