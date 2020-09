Muriqi Lazio, operazione conclusa. I dettagli e le cifre

Muriqi Lazio: la società biancoceleste ha concluso l’operazione con il Fenerbahce per l’attaccante classe ’94. I dettagli e le cifre

La Lazio ha raggiunto un accordo con il Fenerbahce per il trasferimento di Vedat Muriqi sulla base di 17,5 milioni di euro più 2 di bonus legato a obiettivi da raggiungere sul campo.

Come riportato da Sky Sport, le parti si stanno scambiando i documenti. Nelle prossime ore l’attaccante classe ’94 sarà in Italia per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto quinquennale.