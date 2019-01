Calciomercato Lazio: si stringe per Fosu-Mensah

Sono ore calde in casa Lazio e per Tare. Il direttore sportivo biancoceleste in queste ore sta cercando chiudere per il terzino del Manchester United

In queste ultime ore di calciomercato la Lazio ha individuato in Fosu-Mensah il tassello mancante alla squadra di Inzaghi. Infatti Tare vuole andare a coprire la fascia sinistra che quest’anno è stata molto perforabile a causa del basso rendimento e dei continui problemi fisici di Lukaku e Radu. Fosu-Mensah è un terzino sinistro del Fulham in prestito dal Manchester United, classe 1998, possiede una grande forza fisica e può essere schierato anche come centrale di difesa.

Nelle prossime si lavorerà per trovare un accordo tra le due società e per portare il terzino olandese in Italia. Il contratto di Fosu-Mensah con i Reds scade nel 2020 e la formula più adatta per portarlo a Roma potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto per 7 milioni.