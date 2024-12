Calciomercato Lazio, sirene per Castrovilli a gennaio

Il calciatore biancoceleste potrebbe lasciare la Lazio già nella sessione di calciomercato di gennaio

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Lazio, sarebbe vicino a salutare la Capitale. Arrivato dalla Fiorentina in estate, il calciatore non starebbe trovando tanto spazio a seguito di diverse situazioni.

Per questo secondo Alfredo Pedullà, non è da escludere una cessione imminente del classe 1997- Su di lui c’è l’Udinese che avrebbe effettuato un sondaggio. Attualmente non c’è nulla di concreto, ma non è comunque una pista da escludere.