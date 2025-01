Calciomercato Lecce, Hysaj colpo possibile per gennaio. Ecco quali saranno le prossime mosse dei giallorossi

Calciomercato Lecce, continuano a crescere le possibilità di comprare Hysaj dalla Lazio. Ecco la situazione dell’intera trattativa

Uno degli obiettivi del calciomercato Lecce è sicuramente quello di prendere Hysaj dalla Lazio. Ecco la situazione raccontata da CalcioLecce.it

LA SITUAZIONE – Per il passaggio di Elseid Hysaj dalla Lazio al Lecce sembrava cosa fatta, con gli ultimi dettagli economici da vedere per la chiusura. A complicare il tutto c’è stato però l’infortunio di Lazzari che, unitamente a quelli di Pedro e Vecino, aveva riportato il classe 1994 nella lista Serie A (che a mercato aperto da regolamento può essere modificata di partita in partita) dei capitolini. A livello economico, si parla di una cessione a titolo definitivo con il cospicuo ingaggio dell’esterno difensivo che verrà spalmato fino al 2026. Nel caso di arrivo nel Salento, dunque, Hysaj firmerebbe un biennale da circa 1,4 milioni a stagione, la metà di ciò che prende a Roma.