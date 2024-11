Calciomercato Liverpool, svolta Chiesa: la decisione sul ritorno in Serie A a gennaio, avvisate Roma e Milan

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa, attaccante italiano del Liverpool, dopo le voci sul possibile ritorno in Serie A. I dettagli

Arriva una svolta per il futuro di Federico Chiesa al Liverpool. L’attaccante ex Juve sta infatti trovando poco spazio con i Reds, tanto da far nascere delle voci di un possibile ritorno in Serie A già a gennaio.

Una possibilità che però, secondo Football Insider, è però tramontata vista la volontà del club inglese di puntare ancora sul classe 1997. Roma e Milan si erano già messe sulle sue tracce, ma dovranno rimandare l’investimento.