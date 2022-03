Calciomercato, Luis Suarez pensa al futuro: su di lui Ajax e Siviglia

Luis Suarez potrebbe lasciare l’Atletico Madrid alla fine della stagione. Ecco le possibili opzioni di mercato

Dopo il 30 giugno 2022, Luis Suarez non sarà più legato all’Atletico Madrid. Infatti, l’attaccante uruguaiano non ha ancora ricevuto la proposta di rinnovo dai colchoneros e si starebbe guardando intorno.

Come riporta Marca, l’obiettivo di Luis Suarez sarebbe di restare in Europa almeno un anno e giocare il Mondiale in Qatar. Le opzioni più plausibili al momento sono l’Ajax e il Siviglia. Meno percorribile, al momento, è la pista che porta in MLS o in Brasile.