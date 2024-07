Calciomercato Manchester City: EDERSON verso L’ARABIA per diventare il portiere PIU’ PAGATO al mondo. Ma c’è una ragione che frena il TRASFERIMENTO nel club di CR7

Calciomercato Manchester City: offerta maxi dall’Al-Nassr in Arabia Saudita per Ederson: il portiere sarebbe il più pagato al mondo, ma…

«Pluricampione con il Manchester City di Pep Guardiola, il portiere Ederson riceve oggi circa 6,2 milioni di euro per difendere la rete del club Ma potrebbe guadagnare quasi cinque volte tanto, 30 milioni di euro, se accettasse di trasferirsi nel calcio saudita. La proposta sul tavolo arriva dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e farebbe pensare al giocatore di lasciare l’Europa. Uno stipendio di quella cifra renderebbe Ederson il portiere più pagato al mondo, superando di gran lunga il tedesco Manuel Neuer. La proposta di compenso attira il 30enne atleta brasiliano, e il Manchester City non dovrebbe ostacolare un possibile trasferimento se questa sarà la decisione del portiere».

A scriverlo è la testata brasiliana O Globo. Ma perché l’operazione vada in porto si deve convincere lo stesso Ederson, che teme di perdere così il posto nella nazionale brasiliana. Un infortunio gli ha impedito di partecipare già alla Copa America, lasciando il posto ad Alisson. La corsa dei verde-oro è terminata stanotte ai rigori, ai quarti di finale con l’Uruguay. Il giocatore di Guardiola non vorrebbe ripetere quel che è successo a Renan Lodi, dimenticato nelle ultime convocazioni da quando ha lasciato l’Europa per giocare nell’Al Hilal.