Manchester United, tentazione Premier per uno dei migliori terzini d’Europa? Le ultime

Calciomercato: il Manchester United punta Trippier dell’Atletico Madrid e prepara una super offerta. Le ultime

Il Manchester United sta cominciando ad allestire la rosa per la prossima stagione. Solskjaer ripartirà da alcune certezze, sicuramente Maguire, Pogba, Bruno Fernandes e Cavani.

Come riporta Sky Sports uno dei nomi nuovi per i red Devils potrebbe essere quello di Kieran Trippier. Il Manchester sarebbe pronto a riportare in Inghilterra il terzino destro dell’Atletico Madrid. L’offerta dovrebbe essere di 50 milioni di euro ma al momento gli spagnoli non avrebbero alcuna intenzione di cedere uno dei protagonisti dell’ultima stagione.