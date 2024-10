Calciomercato Milan, Abraham non convince: ecco l'alternativa

Il calciomercato Milan sta pensando di rivoluzionare l’attacco con un nuovo acquisto in estate

Tanto voluto da Fonseca, Tammy Abraham rischia di tornare a Roma e restarci al termine del prestito. Il calciomercato Milan infatti non sembra convinto delle prestazioni dell’inglese e potrebbe cambiare punta.

Oltre al confermatissimo Alvaro Morata, leader tecnico e non solo in casa rossonera, potrebbe arrivare David del Lille. A rilanciare questa indiscrezione è La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul possibile arrivo del canadese.

L’elemento più importante è che il giocatore è in scadenza e lascare la squadra francese a parametro zero. Per questo, oltre che naturalmente per le sue qualità, è richiesto da mezza Europa.

Il Milan dovrà infatti darsi battaglia non solo con club esteri, ma anche con Juventus e Inter. A preoccupare, oltre alla concorrenza, c’è il discorso commissioni. Come dimostrato con Zirkzee, i rossoneri non vogliono esagerare con i compensi all’agente e simili.