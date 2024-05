Calciomercato Milan, l'allenatore assicura: «Pronto per la Serie A, se arrivasse la chiamata dei rossoneri...»

Arrivano voci importanti per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Ecco le parole dell’allenatore sul suo possibile passaggio

Il Milan è sulle tracce di Koulierakis, difensore del PAOK. A Radio Sportiva, ha parlato l’allenatore della squadra campione di Grecia.

ALLENATORE PAOK – «E’ un difensore con una grande professionalità. Ha iniziato a giocare a 18 anni, ha due campionati giocati da protagonista, con emozioni fortissime che lo hanno fatto maturare. E’ un giocatore che non ha paura di portare la palla, non teme la pressione e lo ha aiutato a crescere. Sa costruire bene, sa difendere alto, sa leggere situazioni pericolose, è forte fisicamente. Può essere una soluzione per la Serie A anche se spero che quest’estate non parta. Su di lui è stato fatto un lavoro grandissimo e ci ha aiutato tanto nelle sfide decisive. Se arrivasse una chiamata dal Milan? Io sono allenatore, poi ci sarà la società che deciderà…»