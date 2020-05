Calciomercato Milan: doppio obiettivo per l’attacco

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera sta sondando le piste Jovic del Real Madrid e Depay del Lione

Il Milan corre ai ripari in vista della prossima stagione, con l’incognita Zlatan Ibrahimovic a tenere banco. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera sta valutando due obiettivi per rinforzare l’attacco.

La prima scelta è Luka Jovic, ma è necessario capire le intenzioni del Real Madrid. Il piano B è invece rappresentato da Memphis Depay, la cui valutazione fatta dal Lione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.