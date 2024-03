Calciomercato Milan, fatta per l’addio di Giroud: i dettagli

Le ultime sul futuro di Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Olivier Giroud ha trovato l’accordo con il Los Angeles FC per il trasferimento a parametro zero nella prossima stagione. Il francese, che non rinnoverà con il Milan, firmerà un contratto di un anno fino al 2025.

Ultimi dettagli da sistemare, ma la trattativa procede spedita verso la chiusura definitiva. Giroud chiuderà quindi la sua avventura in rossonero al termine della stagione, con l’addio anche alla nazionale francese dopo gli Europei.

