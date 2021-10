Calciomercato Milan, occhi su Handel del Vitoria Guimaraes

Il Milan avrebbe messo nel mirino Handel del Vitoria Guimaraes, sarebbe un colpo per il calciomercato estivo dovesse partire Kessie

Il Milan sta studiando il dopo Kessiè e nella finestra estiva del calciomercato il nome nuovo potrebbe essere quello di Tomàs Handel, centrocampista del Vitoria Guimaraes.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Moncada avrebbe in programma un viaggio in Portogallo per visionare il cxmpionato lusitano e tra i giocatori osservati si sarebbe proprio l’austro-portoghese del Guimaraes.