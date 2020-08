Calciomercato Milan, in arrivo Serge Aurier dal Tottenham

Il Milan sarebbe molto vicino all’acquisto del terzino Serge Aurier dal Tottenham secondo quanto riportato da Sport Mediaset

Il Milan sarebbe alle battute finale per l’acquisto di Serge Aurier, terzino destro di proprietà del Tottenham, secondo quanto riportato da Sport Mediaset.

La società rossonera vorrebbe infatti rinnovare la fascia destra in cui Calabria e Conti non hanno estremamente convinto durante la scorsa stagione. Uno dei due terzini italiani, in particolar modo Calabria, potrebbe infatti partire durante questa sessione estiva di mercato.