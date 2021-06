Calciomercato Milan, insidia Tonali: ancora nessun accordo col Brescia

Calciomercato Milan: i rossoneri trattano ancora col Brescia per il riscatto di Sandro Tonali, ma ci sarebbero diverse difficoltà

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per Sandro Tonali con il Brescia, che ha concesso ai rossoneri uno sconto sui bonus da 10 a 5 milioni (avrebbe diritto ad altri 15 milioni di euro). L’ultimo contatto tra Maldini e Cellino risale alla scorsa settimana, dopodiché il silenzio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani scadono i termini per il riscatto del centrocampista classe 2000. Le parti non sarebbero lontanissime, ma la fumata bianca non è al momento arrivata e potrebbe non giungere immediatamente. La carta Giacomo Olzer è piaciuta al patron delle Rondinelle, che però sarebbero interessate anche a Lorenzo Colombo. Quest’ultimo abbasserebbe ulteriormente le pretese del Brescia per Tonali. In caso di clamorosa fumata nera, potrebbe inserirsi la Juventus, pronta ad approfittare della situazione e assicurarsi il giovane talento.