Luiz Gustavo, c’è l’interesse del Milan

Calciomercato Milan: i rossoneri sono interessati a Luiz Gustavo, centrocampista dell’Olympique Marsiglia

Il Milan pensa a rafforzare il proprio centrocampo e punta Luiz Gustavo. Come riporta France Football, il club rossonero torna sul giocatore brasiliano, già seguito un anno fa e poi approdato all’Olympique Marsiglia. Ben impressionati dalla positiva stagione del calciatore, i rossoneri sono pronti a tornare alla carica per assicurarsene e prestazioni. Il Milan conosce bene il contesto di mercato del brasiliano, il quale è gestito da Rogon Sportmanagement, l’agenzia che ha condotto le trattative per il trasferimento in rossonero di un altro ex giocatore del Wolfsburg, Ricardo Rodriguez.

Luiz Gustavo è legato all’Olympique Marsiglia da un contratto fino al 2021, squadra con cui nella stagione da poco conclusa ha giocato 34 partite. Classe 1987, il prezzo del suo cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni; il Milan, dal canto suo, deve attendere la sentenza sul Fair Play Finanziario per poter sbloccare la situazione.