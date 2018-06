Josè Callejon Milan, si riaccende la pista spagnola per l’attacco rossonero: fari puntati sull’ala di proprietà Napoli, le ultime sulla trattativa

L’arrivo imminente di Simone Verdi potrebbe portare importanti novità in casa Napoli. Il fantasista classe 1992, pagato circa 25 milioni di euro, è pronto a diventare un elemento importante della formazione titolare di Carlo Ancelotti e questo potrebbe portare al sacrificio di Josè Callejon. L’esterno offensivo spagnolo, arrivato nell’estate 2013 dal Real Madrid per circa 10 milioni di euro, è in scadenza di contratto 30 giugno 2020 e non mancano i club interessati alle sue prestazioni, anzi…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, esisterebbe una mezza promessa tra il Milan e l’entourage di Josè Callejon: in questo momento, a causa dei problemi legati all’Uefa, la dirigenza rossonera non può permettersi di versare nelle casse partenopee i 22 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ma è pronta a chiedere uno sconto al Napoli per l’acquisto del classe 1987. Torna di moda dunque l’ala spagnola, che diventerebbe cardine del 4-3-3 di Rino Gattuso. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, con gli azzurri pronti a fiondarsi su Matteo Politano in caso di addio del 31enne: l’esterno di proprietà Sassuolo è un pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli…