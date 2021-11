Calciomercato Milan, Kamara rompe con il Marsiglia: rossoneri alla finestra

Calciomercato Milan, Kamara avrebbe deciso di lasciare il Marsiglia: è rottura tra il giovane e il club francese

È rottura tra Kamara ed il Marsiglia: secondo quanto riportato dall’Equipe, il mediano francese sarebbe stato indispettito dalla gestione del suo rinnovo da parte del club e avrebbe deciso di andarsene.

Sempre secondo i media francesi, il Marsiglia avrebbe sempre lamentato difficoltà finanziarie come scusa per non rinnovare il contratto di Kamara, salvo poi acquistare l’ex Roma e Fiorentina Gerson, in estate, per 20 milioni di euro. Comportamento che non è piaciuto al centrocampista, che avrebbe decisio di lasciare il club. Il Milan, al momento, è la favorita sul mercato.