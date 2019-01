Kessie sarebbe finito sul taccuino del Tottenham per il dopo Dembele: il calciatore in forza al Milan potrebbe perciò finire in Premier

Dembele–Tottenham siamo ai saluti finali. Il calciatore in forza agli Spurs sta infatti per salutare definitivamente i suoi compagni di squadra per approdare in Cina. Pochettino, allenatore del Tottenham, sta già quindi valutando le possibili alternative per rimpiazzare il mediano belga e, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, la squadra di Londra starebbe pensando a Franck Kessie del Milan. Il centrocampista rossonero è però tuttora considerato incedibile dalla dirigenza del Milan per svariati motivi. Tuttavia, a fronte di una cifra monstre potrebbe intavolarsi una trattava tra i due club. Staremo a vedere.