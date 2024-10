Calciomercato Milan, Moncada vuole Ricci: la situazione

Il calciomercato Milan comincia presto in casa rossonero con un grande obiettivo già nel mirino

Samuele Ricci sarà senza dubbio uno degli uomini del calciomercato Milan e non solo. Il centrocampista del Torino è un pupillo di Moncada che vorrebbe a tutti i costi portarlo in rossonero.

Secondo il Corriere dello Sport, il calciatore ex Empoli potrebbe davvero trasferirsi a Milano sebbene il prezzo richiesto dai granata ha messo un po’ in salito l’affare poiché Urbano Cairo chiede 30 milioni.

Al momento per il Milan sono troppi soldi, soprattutto per un investimento a gennaio. Per giugno chissà, magari con qualche contropartita o bonus i rossoneri potrebbero raggiungere l’accordo.

Ora come ora Ricci resta concentrato sul Toro dove sta facendo da ormai tempo ottime prestazione che hanno portato Luciano Spalletti a convocare in Nazionale e schierarlo contro il Belgio.