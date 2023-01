Calciomercato Milan: non è detta l’ultima parola per Zaniolo

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno cercando fonti extra budget per fare un ultimo tentativo per Nicolò Zaniolo

Il Milan potrebbe nelle ultime ore di mercato tentare un nuovo affondo per Zaniolo. Secondo quanto riportato da SportItalia, sono in corso delle discussioni all’interno della società per trovare un extra-budget da investire per il giallorosso.

Il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli, in queste ore è in contatto con i rossoneri in attesa della loro mossa.