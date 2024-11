Le ultime sul futuro di Divock Origi, attaccante ex Liverpool, con il Milan dopo essere stato messo fuori rosa. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Divock Origi con il Milan.

LA SITUAZIONE – «Origi è stato uno dei due acquisti di riferimento del Milan scudettato, nell’estate 2022. Arrivò a parametro zero dal Liverpool, con cui aveva vinto una Champions con gol in finale, segnando un altro gol – iconico – in semifinale, nel 4-0 al Barcellona che ribaltò il 3-0 inCatalogna: una deviazione da calcio d’angolo, battuto a sorpresa da Alexander-Arnold. Origi con il Milan firmò un contratto da 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2026, più di 300.000 euro al mese. Il più pagato dei nuovi. Da allora è andata malissimo. Una prima stagione con Pioli da riserva, con due gol inutili in campionato e nulla in Champions. Poi il cambio di management, da Maldini e Massara alla gestione Furlani-Moncada, che ha scelto di mandarlo in prestito al Nottingham Forest per risparmiare i soldi dello stipendio. Origi non è mai stato titolare in Premier fino a dicembre e ha segnato solo una volta in Fa Cup. L’ultima partita, ad aprile. C’è stato un momento, nell’estate 2024, in cui la cessione in Turchia sembrava possibile, poi non se ne è fatto nulla e… eccoci qui».