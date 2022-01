Milan, preso Lazetic: il ‘nuovo Vlahovic’

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan cambia volto in attacco: via Pellegri e dentro Lazetic dalla Stella Rossa, il ‘nuovo’ Vlahovic’

Il Milan cambia volto in attacco. La cessione di Pellegri sembra ormai imminente, con il 2001 che rientrerà a Monaco per poi andare a Torino.

Ora i rossoneri stanno chiudendo l’affare con la Stella Rossa per Lazetic. Nipote d’arte e che in patria lo etichettano come il ‘nuovo Vlahovic’. Paragone importante come la cifra spesa dal Milan: 4 milioni più 1 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. A riportarlo il Corriere dello Sport.

