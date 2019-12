Calciomercato Milan, Petagna potrebbe essere il vice Ibrahimovic

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera pensa ad un ex per il ruolo di vice Ibrahimovic. Si fa spazio Andrea Petagna tra i candidati

Il Milan cerca di tener vivo l’entusiasmo per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e vorrebbe affiancare allo svedese un altro attaccante, per il ruolo di suo vice. I rossoneri pensano ad un ritorno.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il Milan starebbe pensando ad Andrea Petagna. L’interessamento per l’attaccante della Spal farebbe pensare ad un destino lontano da Milano per Piatek.