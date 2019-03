Calciomercato Milan, come un fulmine a ciel sereno le parole del papà di Piatek: «Cambiamento indispensabile per la sua crescita»

Come un fulmine a ciel sereno arrivano le parole del papà di Krzysztof Piatek, Wadislaw. Le parole del genitore del numero 19 rossonero, intervistato in esclusiva da Sportweek, spiazzano tutti: «Oggi vuole portare il Milan in Champions; poi, alla scadenza del suo contratto quadriennale, nel 2023, si vedrà. Krzysztof vede il cambiamento come indispensabile per il suo processo di crescita».

Parole che riflettono lo spirito del Pistolero: «È un ragazzo regolare, più energico degli altri… ma un buon ragazzo. a insegnarli la disciplina ho provveduto io. Gli ho sempre ripetuto: “Hai tanta energia ma cerca di avere rispetto per chi ti guarda”».