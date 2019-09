Calciomercato Milan: poker di obiettivi per gennaio, i nomi

Il Milan pensa già al mercato di gennaio e ha messo nel mirino Gedson Fernandes, Everton Soares, Quarta e Camavinga

Nonostante il calciomercato estivo si sia concluso da poco più di una settimana, il Milan ha già la testa alla sessione invernale. La linea dell’ad Gazidis rimane sempre la stessa, con i rossoneri a caccia dei nuovi fenomeni a livello internazionale per la prossima sessione di mercato.

Secondo Tuttosport, Boban e Maldini potrebbero così ritornare alla carica per Gedson Fernandes, sperando in uno corposo sconto dal Benfica. Un obiettivo nei radar della dirigenza di Via Aldo Rossi resterebbe anche Everton Soares, per cui non è da escludere un nuovo tentativo in inverno. Sotto osservazione rimangono: Martinez Quarta, difensore del River Plate, ed Eduardo Camavinga, baby 16enne di proprietà del Rennes.